مسيرة حاشدة في لندن دعماً لفلسطين وتنديداً بالانتهاكات الإسرائيلية

شهدت شوارع لندن، اليوم السبت، مسيرة حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقه.

وشارك عشرات الآلاف في هذه التظاهرة، تحت شعار وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، ووقف تسليح "إسرائيل"، وعدم التدخل في شؤون القطاع.

وحملت هذه التظاهرة عدة رسائل داخلية وخارجية، حيث طالب المشاركين حكومة بلادهم بعدم الانضمام إلى ما يسمى "مجلس السلام"، باعتباره خطوة لإعادة احتلال قطاع غزة.

ولفت المراسل أيضاً إلى أنه من ضمن رسائل هذه التظاهرة، المطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بالإشارة إلى أن هذه المسيرة تتزامن مع الدعوى العالمية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وذكر مراسلنا أن هناك من يحاول التشويش على التظاهرة، إذ سمحت الشرطة البريطانية لحزب يميني معروف بعدائه للقضية الفلسطينية والمسلمين بالسير إلى جانب المتظاهرين، ما أدى إلى وجود خشية من تصادم بين المشاركين في المسيرة والمؤيدين للحزب اليميني.