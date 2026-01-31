اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي يعقد بحضور رؤساء السلطات الثلاث

وأفادت وکالة مهر للأنباء، بأن اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي عقد عصر اليوم، بحضور رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية "مسعود بزشكيان"، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي، رئيس السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف"، ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام "غلام حسين محسني إيجئي"، إلى جانب سائر أعضاء المجلس.

واستعرض المشاركون في هذا الاجتماع، آخر مستجدات وتطورات المؤشرات الاقتصادية العامة في البلاد، وذلك بهدف اتخاذ قرارات منسقة ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية.

كما جرى بحث موضوع "نقل أسهم الدولة في "شركة ألمنيوم الجنوب" إلى صندوق التقاعد الحكومي" في سياق تنظيم التزامات الدولة، و"إسناد التحكيم إلى الشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية في تحديد أسعار الخدمات الجانبية لقطاع البتروكيميائيات"، فضلا عن "زيادة رأسمال بنوك الصناعة والمناجم والزراعة عبر إصدار أدوات مالية، مع تعديل الفقرة (3) من البند (ض) من التبصرة (2) لقانون الموازنة العامة للبلاد لعام 1404"، ليتم في نهاية المطاف إقرارها بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث.