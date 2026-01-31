  1. إيران
  2. السياسة
٣١‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٧:٤١ م

مجلس خبراء القيادة يدين قرار أوروبا ضد حرس الثورة الإسلامية

أدان مجلس خبراء القيادة في إيران، في بيان له اليوم السبت، قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القاضي بتصنيف حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية؛ معتبرا إياه إجراء غير قانوني ومسيئا للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها.

وأوضح البيان أن "هذا القرار يكشف ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوروبي، الذي يلتزم الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة"؛ مؤكدا بأن "دور حرس الثورة الإسلامية كان حاسما في مواجهة الإرهاب التكفيري في المنطقة ومنع امتداد نيرانه إلى غرب آسيا وأوروبا".

وأكد مجلس خبراء القيادة عبر بيانه اليوم، على كامل دعمه لحرس الثورة الإسلامية؛ معتبرا "الخطوة الأوروبية جزءا من المخططات الغربية ضد إيران والعالم الإسلامي"، وشدد على أن "هذه الخطوة لن تضعف عزيمة الحرس، بل ستزيده إصرارا على مواصلة مهامه في الحفاظ على الأمن ومواجهة الظلم والاستكبار".

