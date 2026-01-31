الخارجية اليمنية تحذر من استمرار جرائم الاحتلال في غزة: تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة

وأفادت وکالة مهر للأنباء، بأنه حذّرت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، اليوم السبت، في بيان، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها "العدوان السافر الذي استهدف اليوم مدنيين وأعياناً مدنية"، وأسفر عن استشهاد وجرح العشرات.

واعتبرت الخارجية أن "استهداف العدو للمدنيين والأعيان المدنية، هو انتهاك صارخ وسافر لاتفاق وقف إطلاق النار، ولجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويمثل تصعيداً خطيراً يقوّض الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، ويُنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، ويُفاقم من الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في القطاع".

وشددت الخارجية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بمسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان، وضمان حماية المدنيين، وتأمين النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق.

ودعت الخارجية الدول العربية والإسلامية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والدينية تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية وجادة "من شأنها إجبار كيان العدو الصهيوني على إنهاء عدوانه ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة".

وحمّلت الخارجية الولايات المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عمّا يتعرض له الشعب الفلسطيني من "جرائم يندى لها جبين الإنسانية"، لأنها "تُعد شريكاً رئيسياً للكيان الصهيوني في جرائمه وعدوانه المستمر".

وجددّت الخارجية تأكيد موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم والمساند للشعب الفلسطيني، ووقوفها إلى جانبه حتى إنهاء العدوان، ورفع الحصار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف.