عراقجي يعلق على وجود قوات أجنبية في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي على منصة X بشأن وجود قوات أجنبية في منطقة الفارسي.

نص الرسالة كالتالي:

الولايات المتحدة مُحددة باللون الأصفر في نصف الكرة الغربي.

على بُعد عدة محيطات، في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، حدود إيران مُحددة أيضًا باللون الأصفر.

الدائرة الحمراء الصغيرة تُشير إلى مضيق هرمز.

القوة العسكرية الأمريكية العاملة قبالة سواحلنا تُريد الآن أن تُملي علينا كيف ينبغي لقواتنا المسلحة الجبارة أن تُجري مناورات عسكرية على أراضيها!

طلبت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) من قوة عسكرية وطنية، صنّفتها الحكومة الأمريكية "منظمة إرهابية"، أن تتصرف "باحترافية". وفي الوقت نفسه، يعترف هذا النظام بحق إجراء مناورات عسكرية لنفس "المنظمة الإرهابية"!

هذا التناقض هو الواقع الذي يواجهه العالم اليوم، ومن المثير للاهتمام أن الحكومات الأوروبية قد اختارت أيضاً اتباع هذا النهج.

لطالما كان الحرس الثوري الإسلامي، ولا يزال، حامياً للسلام والاستقرار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز. وفي منطقتنا، يُعترف بالحرس الثوري بحق كقوة ضاربة أثبتت جدارتها في ساحة المعركة، سواء ضد الجماعات الإرهابية أو ضد الجيوش الطاغية.

ان حرية الملاحة والمرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية لإيران كما هو الحال بالنسبة لجيرانها. لطالما كان لوجود قوى خارجية في منطقتنا أثر معاكس لمطالبها، إذ أدى إلى تصعيد التوترات بدلاً من تخفيفها.

