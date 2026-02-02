تفاصيل اجتماع قادة قوات الجوفضائية للحرس الثوري مع نواب البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، اجتماع لجنته، قائلاً: تبادل النواب في البداية وجهات نظرهم وآرائهم حول قضايا البلاد ومشاكلها ومواضيعها.

وأضاف: استكمالًا لاجتماع اليوم، قدم أحد كبار قادة القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني تقريرًا عن التطورات في المنطقة، وانتشار القوات العسكرية، والأوضاع الأمنية.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان: وفقًا للتوضيحات المقدمة، فإن غرفة عملياتنا جاهزة للعمل، ونحن على أهبة الاستعداد للدخول في أي مواجهة في أي لحظة، والرد على أي شر من شرور العدو، وسنرد على العدو في الميدان. كما أن جميع التدابير مصممة وجاهزة لأي نزاع، ولدينا معلومات استخباراتية دقيقة عن العدو، ونراقب جميع تحركاته.

وصرح رضائي قائلاً: "أكدت التوضيحات أنه إذا تصرفت أمريكا بحماقة وهاجمت، فإنها ستدخل في صراع إقليمي، وهذا هو أكبر ميزة لنا. كما أن المصالح العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة في المنطقة تقع ضمن نطاق عملياتنا".

وأضاف: "بحسب التقرير المقدم، تمكنا في عملية "الوعد الحقيقي 3"، حرب الأيام الاثني عشر، من اختراق درع الدفاع الصاروخي المشترك للعدو، وبلغت نسبة نجاحنا أكثر من 50%. لذلك، في حال نشوب أي حرب محتملة، إذا هاجمنا مصالح العدو، فسوف ندمر ونقضي على 50% من قوته في الخطوة الأولى".

صرح النائب في البرلمان قائلاً: "بحسب اعترافات مراكز الدراسات التابعة للعدو خلال حرب الأيام الاثني عشر، أُطلقت 567 صاروخاً باتجاهها، أصاب منها 310 صواريخ أهدافها، بينما تصدى لها حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والكيان الصهيوني. كما أصابت بعض الصواريخ التي أطلقها نظام الدفاع الصاروخي التابع للكيان الصهيوني خلال حرب الأيام الاثني عشر الأراضي المحتلة نفسها".

وأضاف رضائي: "في هذا الاجتماع، عُرض تقريرٌ عن القدرات الهجومية والصاروخية والعسكرية الحالية للبلاد، وتم التأكيد على أن إيران في وضع أفضل، وقد ازدادت قوةً من حيث القدرات الهجومية مقارنةً بحرب الأيام الاثني عشر، وأن قدراتنا أكبر مما تم إظهاره حتى الآن".

وقال: "كما تم التأكيد على أنه في حال وقوع أي عمل إجرامي من جانب العدو، فسنرد بحزمٍ وحزمٍ وأسفٍ، وبأسلوبٍ يُستخلص منه العبر، وفقاً لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة على أعلى مستوى".

واستذكر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان تصريحات أعضاء اللجنة، قائلاً: "لقد أشاد الممثلون بجهود ونضالات ونجاحات القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، لا سيما خلال حرب الأيام الاثني عشر مع الكيان الصهيوني، وشددوا على ضرورة تقديم الدعم الشامل لهذه القوات، وتلبية احتياجاتها، ومعالجة أوضاع أفراد القوات المسلحة المخلصين في البلاد".

/انتهى/