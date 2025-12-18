الحرس الثوري يواصل عمليات تلقيح السحب حتى نهاية الربيع في ثلاث مناطق رئيسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن القوة الجوفضائية للحرس الثوري، قالت في بيان صادر اليوم الخميس، إن عمليات تلقيح السحب بدأت هذا العام في عدد من مناطق البلاد، ووفقاً للبرنامج المعتمد انطلقت في 15 نوفمبر وستتواصل حتى نهاية فصل الربيع.

وبحسب البيان، تشمل المناطق المستهدفة شمال غرب البلاد (حوض بحيرة أرومية في محافظتي أذربيجان الغربية والشرقية)، وشمال شرق البلاد (محافظة خراسان)، إضافة إلى الهضبة الوسطى (حوض نهر زاينده‌ رود في محافظتي جهارمحال وبختياري وأصفهان).

وأشارت العلاقات العامة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري إلى تنفيذ عدة طلعات جوية عملياتية خلال الأيام الماضية، موضحة أن هذه الطلعات تتم بناءً على طلب وزارة الطاقة واستناداً إلى توقعات هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية. وبعد إبلاغ المهمة، تتولى الوحدات الجوية عملية تجهيز الطائرات وتنفيذ العمليات الميدانية.

وأضاف البيان أن التقييمات الصادرة عن الجهات المختصة والمعنية تشير إلى أن عمليات تلقيح السحب يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الهطول بنسبة تتراوح بين 18 و25 في المئة، وتُعد أحد الحلول المكمّلة في إدارة الموارد المائية في البلاد.

وأكدت العلاقات العامة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري أن جميع طلعات تلقيح السحب تُنفَّذ مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة، وفقط في الظروف الجوية الملائمة، مشددة على أن الهدف من هذه المهمات هو المساهمة في الحد من آثار الجفاف وتحسين وضع الموارد المائية في الأحواض المائية الحيوية في البلاد.

