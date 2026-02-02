محادثة هاتفية بين وزيري خارجية إيران والأردن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تبادل السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن، وجهات النظر حول التطورات الإقليمية في مكالمة هاتفية بعد ظهر يوم الاثنين.

وفي هذه المحادثة، أوضح وزير خارجية بلادنا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن استخدام الدبلوماسية لضمان حقوق ومصالح الشعب الإيراني والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في هذا الشأن.

وأعرب وزير الخارجية الأردني عن قلقه إزاء العواقب السلبية لأي توتر على استقرار وأمن المنطقة بأسرها، مؤكدًا أن الأردن، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، يعتبر الدبلوماسية الخيار الأمثل لحل القضايا، ويدعم أي مسار دبلوماسي لتحقيق هذا الهدف.

