٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:٣٩ م

اعتراف الاعلام العبري: إيران ستُدمر تل أبيب وحيفا اذا شاءت

اعترفت صحيفة "ماكور ريشون" العبريّة بقدرة الردع الإيرانية وكتبت: إذا عَزَمَت إيران، فستُسوّى تل أبيب وحيفا بالأرض.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان صحيفة "ماكور ريشون" كتبت في تقرير نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأن خبيراً يعتقد أنه إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل بكامل قوتها، فلن يبقى أثر لتل أبيب وحيفا، وستتسبب هذه الهجمات في تراجع اقتصادي شديد لإسرائيل وستتحول إلى كابوس لحلفاء إسرائيل أيضًا.

ونقلت "ماكور ريشون" هذه الآراء عن المحلل الأمريكي براندون ويفر، مُضيفةً: وهو أحد مؤيدي ترامب والتيار المحافظ الأمريكي، وينشر مقالات في عدد من المجلات الأمريكية كمتخصص في العلاقة بين التكنولوجيا العسكرية والجيوبوليتيكا، ويُعد أحد خبراء التكنولوجيا العسكرية الصينية.

وجاء في جزء آخر من التقرير نقلاً عن الخبير المذكور: "يجب أن يقلق ترامب أيضًا بشأن هذه القدرة الصاروخية، لأن جميع أنظمة الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا في المنطقة لا تكفي لحماية والدفاع عن القواعد الأمريكية نفسها، فما بالك بتخصيص بعضها لإسرائيل".

