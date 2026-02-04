https://ar.mehrnews.com/news/1968094/ ٠٤/٠٢/٢٠٢٦، ١:١٩ م رمز الخبر 1968094 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٠٤/٠٢/٢٠٢٦، ١:١٩ م عبد الباري عطوان: أعتقد أن إيران هي من ستُذل ترامب قال عبد الباري عطوان، الكاتب والمحلل السياسي: "إيران على أتم الاستعداد للرد، وقد قررت مسبقًا تلقين الولايات المتحدة وإسرائيل درسًا قاسيًا". رمز الخبر 1968094 کپی شد محتوى ذات صلة عطوان: “الموساد” قد یقف خلف الهجوم على المحتفلين اليهود في سيدني المحلل الامريكي السابق لـ CIA: الهجوم علي إيران يعني غرق السفن الامريكية +الفيديو عبدالباري عطوان: أمريكا وإسرائيل سبب الحروب الإقليمية/ وقف إطلاق النار في غزة هش للغاية عطوان: الرد الإيراني الساحق دمر خطة إسرائيل للانهيار والفوضى الداخلية! سمات عبدالباري عطوان ايران دونالد ترامب
