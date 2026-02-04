  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١:١٩ م

عبد الباري عطوان: أعتقد أن إيران هي من ستُذل ترامب

قال عبد الباري عطوان، الكاتب والمحلل السياسي: "إيران على أتم الاستعداد للرد، وقد قررت مسبقًا تلقين الولايات المتحدة وإسرائيل درسًا قاسيًا".

