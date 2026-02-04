بيان مشترك من السعودية وتركيا ضد تل أبيب

أفادت وكالة مهر للأنباء جاء في البيان: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. يجب تكثيف جهود الإغاثة في المنطقة بهدف فتح جميع المعابر.

يؤكد البيان: من الضروري ترسيخ وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة. ندين تدمير إسرائيل لمباني الأونروا في مدينة القدس المحتلة.

يقول البيان: يجب التصدي لأي محاولة لتقسيم اليمن ودعم الأنظمة الداخلية في هذا البلد لزعزعة استقراره. ندعم وحدة أراضي السودان وسيادته، ونعارض تشكيل أي أنظمة غير شرعية أو موازية، ونرفض اعتراف تل أبيب بمنطقة أرض الصومال.

أكد البيان: "ندين العدوان المتكرر الذي يشنه المحتلون الإسرائيليون على سوريا وسيادتها، وندعم تدابير سيادة البلاد الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. ونطالب بالانسحاب الفوري لإسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة".