عراقجي ردا على ميرتس: ألمانيا تحولت من محرك التقدم للاوروبا الى محرك لتراجعه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها رد وزير الخارجية السيد عباس عراقجي على مزاعم المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأخيرة والمتضاربة على قناة X، وكتب: كانت ألمانيا في يوم من الأيام محركًا لتقدم أوروبا، لكنها اليوم أصبحت محركًا لتراجعها.

وصرح وزير الخارجية: في أكتوبر الماضي في نيويورك، وبإصرار من السيد ميرتس، تخلت ثلاث دول أوروبية عن دورها في المفاوضات النووية، واتخذت بدلًا من ذلك مسار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. والآن، يتوسل الشخص نفسه للعودة إلى المفاوضات نفسها.

وأشار عراقجي، إلى أننا نحن الإيرانيين شهدنا، للأسف، مظاهر أخرى من عدم نضج السيد ميرتس السياسي وسلوكه غير اللائق مرارًا وتكرارًا؛ فكتب: في يونيو/حزيران 2025، عندما قتلت إسرائيل أكثر من ألف إيراني، كان رد فعله مليئًا بالابتهاج. إضافةً إلى ذلك، تحدث السيد ميرتس مرارًا وتكرارًا علنًا وتخيل انهيار إيران الوشيك، وذلك في غضون أسابيع قليلة!

وأضاف، مشيرًا إلى أن الأمة الألمانية أمة عظيمة قدمت خدمات جليلة للبشرية بفضل عملها الدؤوب وابتكاراتها: لطالما رغبت إيران في إقامة علاقات قوية وبناءة مع ألمانيا. لذلك، فإن وجود شخص مثل السيد ميرتس كممثل لألمانيا على الساحة الدولية أمر مؤسف للغاية.

وأعرب عراقجي عن أمله في أن تعود قيادة سياسية أكثر حكمة ومسؤولية ونزاهة إلى ألمانيا.

