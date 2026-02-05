  1. إيران
الحرس الثوري يضبط سفينتين تحملان وقودا مهربا في الخليج الفارسي

أعلنت بحرية الحرس الثوري الاسلامي عن احتجاز سفينتين متورطتين في تهريب الوقود في الخليج الفارسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ضبطت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، سفينتين متورطتين في تهريب الوقود بالقرب من الجزيرة الفارسية في مياه الخليج الفارسي.

تم اكتشاف أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب على متن السفينتين، وتم تقديم 15 من أفراد الطاقم الأجانب على متنهما إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن هاتين السفينتين كانتا تقومان بتهريب الوقود ضمن شبكة منظمة على مدى الأشهر الماضية، وقد تم تحديد هويتهما وضبطهما من خلال عمليات المراقبة والاعتراض والاستخبارات التي قامت بها البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي.

