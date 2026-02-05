الجیش الایراني يحذر امريكا: يصل نيران قواتنا المسلحة إلى قواعدكم بسهولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد محمد أكرمي نيا بشأن إضافة ألف طائرة مسيرة استراتيجية إلى منظومة القوات القتالية الرباعية التابعة للجيش: "هذا الإجراء يُظهر الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد".

وتابع المتحدث باسم الجيش: "لطالما أكدنا استعدادنا لمواجهة أي خيار وأي سيناريو قد يطرحه العدو، وإذا اختار العدو خيار الحرب، فنحن على أهبة الاستعداد لأي خيار في ظروف الحرب".

وأوضح العميد أكرمي نيا أنه بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، تم تحسين وتجهيز أنظمة دفاعية أخرى، مضيفًا: "نحن على أهبة الاستعداد للدفاع، وعلى الرئيس الأمريكي أن يختار بين المصالحة أو الحرب، كما أعلن مسؤولون رسميون في البلاد أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لكلا الخيارين".

وفيما يتعلق برد إيران على أي عدوان أمريكي، قال: "إذا اندلعت حرب، فسيمتد نطاقها ليشمل كامل أراضي المنطقة وجميع القواعد الأمريكية؛ من الأراضي المحتلة إلى الخليج الفارسي وبحر عُمان، حيث تتواجد قواعد أمريكية. إن وصولنا إلى القواعد الأمريكية سهل، مما يزيد من ضعفها".

وأكد المتحدث باسم الجيش: "لقد كانت هذه رسالتنا، وقد أعلناها مرارًا، ونعلن الآن بكل حزم أننا على أتم الاستعداد للدفاع عن الوطن".

