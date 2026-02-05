  1. إيران
بفوزه علی نظيره العراقي.. منتخب إيران لكرة الصالات يتأهل لنهائي كأس أمم آسيا

تغلب المنتخب الإيراني لكرة الصالات على العراق بنتيجة 4-2 وتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا، حيث سيواجه الفائز من مباراة اليابان وإندونيسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه المنتخب الإيراني لكرة الصالات نظيره العراقي اليوم (الخميس) في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية، وتغلب عليه بنتيجة 4-2 ليتأهل إلى النهائي.

سيواجه فريق وحيد شمسائي الفائز من مباراة اليابان وإندونيسيا في المباراة النهائية للبطولة الساعة 3:30 مساءً يوم السبت المقبل بتوقيت ايران ويلتقي المنتخب الياباني مع إندونيسيا الساعة 3:30 مساءً اليوم.

ضمّت التشكيلة الأساسية للمنتخب الإيراني كلاً من: باقر محمدي (حارس المرمى)، ومحمد حسين درخشاني، ومهدي كريمي، وسالار أقابور، وبهروز عظيمي. سجل أهداف إيران كل من محمد حسين درخشاني، وبهروز عظيمي، وحسين طيبي، وسالار أقابور.

