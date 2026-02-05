https://ar.mehrnews.com/news/1968124/ ٠٥/٠٢/٢٠٢٦، ٥:١٤ م رمز الخبر 1968124 إيران المجتمع إيران المجتمع ٠٥/٠٢/٢٠٢٦، ٥:١٤ م الأستاذة نسرين نجم تقدم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية: ثورة مباركة خالدة مضى على ولادتها 47 عاما.. قدمت المتخصصة في علم النفس الاجتماعي الأستاذة نسرين نجم تقريرا بمناسبة عشرة الفجر المباركة وذكرى انتصار الثورة الاسلامية. رمز الخبر 1968124 کپی شد محتوى ذات صلة نسرين نجم: ترامب نموذج للرئيس الهش المصاب بجنون العظمة نسرين نجم: الكيان المؤقت والخداع علاقة متينة الإمام الخميني غيّر مجرى التاريخ وقلب المعادلة السائدة وأعلن بداية سقوط أمريكا سمات ايران انتصار الثورة الاسلامية نسرين نجم
