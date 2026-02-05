  1. الدولية
  2. أوروبا
٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٤:٤٨ م

روسيا: لدينا تعاون استخباراتي جيد مع إيران

روسيا: لدينا تعاون استخباراتي جيد مع إيران

قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية ستلتزم موسكو باتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال سيرغي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الروسية هناك تعاون ممتاز بين المخابرات الخارجية الروسية وأجهزة المخابرات الإيرانية، ولم يتوقف هذا التعاون تحت أي ظرف من الظروف.

وقال للصفحيين: لقد اشرتم بوضوح الى اتفاق مبرم بين ايران وروسيا، "الاتفاق الذي سنتقيد بجميع محتوياته".

وتابع: انه فيما يخص التعاون بين اجهزة الاستخبارات، اريد التاكيد ان جهاز المخابرات الخارجية الروسية لديه تواصل جيد مع الاجهزة الايرانية ذات الصلة، وهناك تعاون جيد لن يتوقف تحت اي ظرف.

وكان الرئيسان الايراني مسعود بزشكيان والروسي فلاديمير بوتين قد وقعا معاهدة التعاون الاستراتيجي بين البلدين قبل عام في الكرملين. وهي المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ قبل نحو خمسة اشهر بعد التصديق عليها في برلماني البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1968123

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات