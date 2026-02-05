روسيا: لدينا تعاون استخباراتي جيد مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال سيرغي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الروسية هناك تعاون ممتاز بين المخابرات الخارجية الروسية وأجهزة المخابرات الإيرانية، ولم يتوقف هذا التعاون تحت أي ظرف من الظروف.

وقال للصفحيين: لقد اشرتم بوضوح الى اتفاق مبرم بين ايران وروسيا، "الاتفاق الذي سنتقيد بجميع محتوياته".

وتابع: انه فيما يخص التعاون بين اجهزة الاستخبارات، اريد التاكيد ان جهاز المخابرات الخارجية الروسية لديه تواصل جيد مع الاجهزة الايرانية ذات الصلة، وهناك تعاون جيد لن يتوقف تحت اي ظرف.

وكان الرئيسان الايراني مسعود بزشكيان والروسي فلاديمير بوتين قد وقعا معاهدة التعاون الاستراتيجي بين البلدين قبل عام في الكرملين. وهي المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ قبل نحو خمسة اشهر بعد التصديق عليها في برلماني البلدين.

/انتهى/