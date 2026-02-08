  1. إيران
الرئيس بزشكيان يهنئ منتخب إيران الوطني لكرة الصالات بفوزه بكأس آسيا

هنأ الرئيس الايراني، الشعب الإيراني الكريم على الفوز المشرّف لمنتخب إيران الوطني لكرة الصالات في النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا، وحصوله على اللقب الرابع عشر في هذه البطولة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر مسعود بزشكيان، في رسالته، الفوز المشرّف لمنتخب إيران الوطني لكرة الصالات في النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا، وحصوله على اللقب الرابع عشر في هذه البطولة، دليلًا واضحًا على إرادة أبناء هذا الوطن، وكفاءتهم، مضيفا: إن هذا النجاح الباهر هو ثمرة جهود اللاعبين، وتدبير المدربين، ودعم الجهاز الفني، وجهود جميع المشاركين في هذا الفريق المتميز.

وتابع القول أتقدم بخالص التهاني إلى الشعب الإيراني الكريم، ولا سيما شبابه الواعدين الذين يبنون مستقبل البلاد، على هذا النجاح الباهر، الذي هو ثمرة جهود اللاعبين، وتدبير المدربين، ودعم الجهاز الفني، وجهود جميع من ساهم في هذا الفريق المتميز. وأدعو الله العلي القدير أن يحفظ أبطالنا، وأن يوفقهم في مسيرتهم الرياضية، وأن يوفقهم في مختلف المحافل الدولية.

