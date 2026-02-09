القنصل الإيراني العام في البصرة: إيران قادرة على الدفاع عن نفسها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي عابدي خلال احتفال الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في البصرة: إن أتباع سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) في جميع أنحاء العالم، مستعدون للدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: لقد ارتكبت أمريكا خطأً فادحًا بتهديدها لسماحة قائد الثورة الإسلامية.

وقال عابدي: إذا تعرض النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية للخطر، فإن محور المقاومة ودول المنطقة ستسارع للدفاع عنه ودعمه.

وواصل القنصل الإيراني العام في البصرة تحذيره للولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أي عدوان على إيران، مصرحًا: إن أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سيؤدي إلى حرب إقليمية شاملة.

واختتم عابدي كلمته بدعوة دول المنطقة وجميع أتباع ومحبي سماحة قائد الثورة إلى الوقوف صفاً واحداً مع النظام الإسلامي المقدس لسحق الغطرسة العالمية.

