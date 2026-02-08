مساعد رئيس القضاء: لتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب والتطرف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال لقاء "سراج"، اليوم الاحد، مع سفير أوزبكستان في طهران "فريد الدين نصريوف"؛ حيث أكد على أهمية تطوير التعاون الثنائي، ولا سيما في المجالات الحقوقية والقضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم احترام وضمان وتطوير القانون الدولي.

وأشار مساعد رئيس القضاء إلى الأحداث الأخيرة في إيران؛ مؤكدا على أن بعض الاحتجاجات استُغلت من قبل تيارات مثيرة للعنف والتطرف والإرهاب، ما أسفر عن سقوط ضحايا وأضرار واسعة، واعتبر أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب تعاونا إقليميا فعالا، وفي مقدمته منظمة شنغهاي للتعاون.

كما أعلن "سراج" عن استضافة طهران الاجتماع الـ 21 لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي، خلال الفترة من 14 إلى 17 أيار / مايو المقبل؛ مبينا أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتصدي للعقوبات الأحادية غير القانونية.

من جانبه، شدد "نصريوف" على متانة العلاقات الثنائية؛ مؤكدا بأن اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، ولا سيما في مجال تسليم المجرمين ونقل المحكومين، قابلة للتنفيذ؛ كما أعلن ترحيب بلاده بعقد اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في طهران، واستعدادها للمشاركة فيه، داعيا إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

/انتهى/