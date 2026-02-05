أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام يجددون العهد مع مبادئ الإمام الخميني (رضي الله عنه)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في يوم الخميس، زار آية الله صادق آملي لاريجاني، برفقة أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، مرقد الإمام الخميني (رضي الله عنه)، وجددوا التزامهم بمبادئه النبيلة، وجددوا عهده مع قائد الثورة الاسلامية.

وجدد المشاركون تأكيدهم على ثباتهم وتمسكهم بالمبادئ السامية للإمام الخميني (رحمه الله)، وولائهم لسلطة الفقيه وقيادة أية الله الخامنئي، وأشادوا بذكرى شهداء الثورة الإسلامية والدفاع المقدس.

وأكد الحاضرون في هذا البرنامج مجدداً على اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق مُثل الامام الخميني، وتأكيدات وأوامر قائد الثورة الاسلامية، والارتقاء بالبلاد نحو الفخر والكرامة والاستقلال الحقيقي.

