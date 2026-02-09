ايران تتربع على عرش المصارعة الرومانية عالمياً

أفادت وكالة مهر للأنباء، وتقام أول بطولة للمصارعة اليونانية الرومانية من قبل الاتحاد العالمي في عام 2026، في الفترة من 7 إلى 9 يناير في زغرب، عاصمة كرواتيا.

وفاز الفريق الإيراني المكون من "محمد حسينوند" و"عرفان جركني" و"علي أوسكو" بالميدالية الذهبية. وكماحصد المصارعين الإيرانيين "بويا دادمرز" و"ميثم دلخاني" و"محمد رضا مختاري" و"محمد هادي صيدي" الميدالية البرونزية.

وفي تصنيفات الفرق، احتلت إيران المركز الأول برصيد 125 نقطة، بينما احتلت أوزبكستان وكازاخستان المركزين الثاني والثالث برصيد 120 نقطة و108 نقاط على التوالي.

