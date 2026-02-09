مصارعان ايرانيان يتصدران تصنيفات أفضل المصارعين في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مع انتهاء أول بطولة تصنيف للاتحاد العالمي للمصارعة في عام 2026، أعلن الاتحاد أسماء أفضل المصارعين في المصارعة الحرة ضمن فئات الوزن العشر. في هذا التصنيف، يتصدر رحمن عموزاد خليلي، الحائز على الميدالية الذهبية والفضية الأولمبية، فئة وزن 65 كغم، بينما يتصدر أمير حسين زارع، بطل العالم لعام 2025 والحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، قائمة أفضل المصارعين في فئة وزن 125 كغم.

احتل أحمد محمد نجاد جوان المركز الثاني في فئة وزن 61 كغم، بينما احتل أمير علي أذربيرا المركز الثاني في فئة وزن 97 كغم. يُصنّف كامران قاسمبور ضمن فئة وزن 86 كيلوغراماً، بينما يُصنّف أمير حسين فيروزبور ضمن فئة وزن 92 كيلوغراماً.



الترتيب الكامل لأفضل مصارعي العالم في المصارعة الحرة:

57 كغم:

1- تشانغ سانغ من كوريا الجنوبية

2- بيكسات ألناز من قيرغيزستان

3- رومان غييرمو برافو من المكسيك

61 كغم:

1- زاور أوغوييف من روسيا

2- أحمد محمد نجاد جافان

3- أسيلجان يسنجيلدي من كازاخستان

65 كغم:

1- رحمن عموزاد من إيران

2- كاتارو كيوكا من اليابان

3- ريل وودز من الولايات المتحدة

70 كغم:

1- يوشينوسوكي من اليابان

2- تولغا أوتشير من منغوليا

3- أرنازار إكماتالييف من قيرغيزستان

74 كغم:

1- كوتا تاكاشي من اليابان

2- شيرمان فالييف من ألبانيا

3- ديفيد كار من الولايات المتحدة

79 كغم:

1- جورجيوس كوجيومتسيديس من اليونان

2- ليفي هاينز من الولايات المتحدة الأمريكية

3- خضر سايبادينوف من البحرين

86 كغم:

1- زاهد فالنسيا من الولايات المتحدة الأمريكية

2- هاياتو إيشيغورو من اليابان

3- كامران غاسيمبور

92 كغم:

1- ترينت هيدلي من الولايات المتحدة الأمريكية

2- أمان الله غادزيماغوميدوف من روسيا

3- أمير حسين فيروزبور

97 كغم:

1- كايل سنايدر من الولايات المتحدة الأمريكية

2- أمير علي أزاربيرا

3- أراش يوشيدا من اليابان

125 كغم:

1- أمير حسين زارع

2- شامل شاريبوف من البحرين

3- جورجي مشفيلديشفيلي من جمهورية أذربيجان

