الكشف عن علم إيراني بارتفاع 15 متراً مزين بـ 600 فراشة تخليداً لذكرى الشهداء



أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح سيد محمد رحيم مرتضوي، رئيس بلدية المنطقة 13 في طهران، مؤكداً على دور أفق المدينة ومناظرها الطبيعية في تحسين الروح المعنوية للمواطنين، قائلاً: "بمناسبة عقد الفجر المبارك وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، تم تنفيذ سلسلة من إجراءات التجميل الحضري الشاملة، بما في ذلك تزيين الشوارع بأضواء بألوان علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتركيب عناصر ولوحات إرشادية تحمل شعارات تُبرز إنجازات الإدارة الحضرية، فضلاً عن شعارات ثورية وهوية، في الشوارع الرئيسية للعاصمة."



اعتبر رئيس بلدية المنطقة الثالثة عشرة تركيبَ ووضعَ معلم "علم ثورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية" المميز نقطة تحول في جهود تجميل المنطقة، مضيفًا: "هذا العنصر، بأبعاده 5 × 15 مترًا وتصميمه الإبداعي الذي يتألف من 600 فراشة، وُضِعَ لأول مرة على الجانب الشرقي من طريق الإمام علي (عليه السلام)، مع إضاءة احترافية ومميزة".

وفي إشارة إلى أحداث يناير الماضي، تابع المسؤول: "يقع على عاتق إدارة المدن واجبُ القيام بدورها في تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تقوية رموز الهوية، وخلق مساحات تبعث على الأمل، وتعزيز الشعور بالانتماء والتضامن الوطني".



وأشار مرتضوي قائلاً: "إن عنصر "علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، من خلال استخدام رمز الفراشة الذي يمثل الديناميكية والحركة والازدهار، يمثل بشكل فني المفاهيم العميقة للهوية الوطنية والاستقلال والروح الثورية، وقد خلق جواً مليئاً بالأمل والأمان والتفاؤل في أحد أكثر الشوارع ازدحاماً في العاصمة"./انتهى/