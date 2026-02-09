الخارجية الايرانية تستضيف المشاورات السياسية مع الامارات

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأن هذا الاجتماع عقد بمشاركة نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي"، والسيدة "لانا نسيبة" وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية.

واستعرض الجانبان، النتائج المتمخضة عن الجولة الاولى للجنة المشاورات السياسية بين ايران والامارات التي كانت قد عقدت خلال العام الماضي بالعاصمة الاماراتية ابوظبي، كما تباحثا فيما يخص العلاقات الثنائية وارضيات التعاون المتفاوتة بين البلدين.

واكد الطرفان، خلال تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، على أهمية تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية.

كما أعرب تخت روانجي ونسيبة عن ارتياحهما لقاء المسار المتنامي للعلاقات الثنائية بين طهران وأبوظبي، وشددا على ضرورة استمرار المشاورات والاتصالات الثنائية على جميع المستويات.