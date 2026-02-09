  1. الدولية
  2. أفريقيا
٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٥:١٦ م

عراقجي يؤكد على أهمية علاقات إيران مع الدول الأفريقية

اجتمع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى سيراليون مع وزير الخارجية الإيراني عشية مغادرته لأداء مهامه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قبل مغادرته، التقى جواد دهقان حقيقي لطف آبادي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى سيراليون، مع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، حيث قدم له تقريرًا عن خطته المقترحة لتنفيذ مهامه في منصبه الجديد، وعن وضع العلاقات الثنائية بين طهران وفريتاون في مختلف المجالات.

خلال هذا الاجتماع، أشار وزير الخارجية إلى أهمية علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الأفريقية، مؤكدًا على ضرورة توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

