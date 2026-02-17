  1. إيران
المرحلة الرئيسية من مناورات القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني

المرحلة الرئيسية من مناورات القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني

قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: في حال تقرر إغلاق مضيق هرمز، ستنفذ هذه القوة العملية في أسرع وقت ممكن.

