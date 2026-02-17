https://ar.mehrnews.com/news/1968503/ ١٧/٠٢/٢٠٢٦، ٢:٤٥ م رمز الخبر 1968503 إيران المجتمع إيران المجتمع ١٧/٠٢/٢٠٢٦، ٢:٤٥ م المرحلة الرئيسية من مناورات القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: في حال تقرر إغلاق مضيق هرمز، ستنفذ هذه القوة العملية في أسرع وقت ممكن. رمز الخبر 1968503 کپی شد محتوى ذات صلة إيران وروسيا والصين تُجري مناورات في مضيق هرمز قريبًا إغلاق أجزاء من مضيق هرمز اليوم لعدة ساعات العميد تنكسيري: لدينا اشراف كامل على مضيق هرمز على مدار الـ 24 ساعة المناورات الإيرانية في مضيق هرمز تتصدر عناوين الأخبار العالمية الحرس الثوري يطلق مناورات فی مضيق هرمز سمات مضيق هرمز الحرس الثوري ايران
