إيران وروسيا والصين تُجري مناورات في مضيق هرمز قريبًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء تُجرى مناورات "حزام الأمن" البحرية منذ عام 2019 بمبادرة من البحرية الإيرانية. وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز أمن التجارة البحرية العالمية، واتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري، وتنفيذ عمليات الإنقاذ.

