١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:٢٩ ص

إيران وروسيا والصين تُجري مناورات في مضيق هرمز قريبًا

أعلن مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن روسيا والصين وإيران أرسلت سفنًا للمشاركة في مناورات "حزام الأمن البحري 2026" في مضيق هرمز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء تُجرى مناورات "حزام الأمن" البحرية منذ عام 2019 بمبادرة من البحرية الإيرانية. وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز أمن التجارة البحرية العالمية، واتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري، وتنفيذ عمليات الإنقاذ.

