بزشكيان: المفاوضات النووية تجري بتنسيق مع قائد الثورة وموافقته ونسعى لنتائج ملموسة

وافادت وكالة مهر للانباء، انه وخلال لقائه اليوم الثلاثاء مجموعة من علماء الدين، شرح الرئيس بزشكيان إجراءات الحكومة خلال العام ونصف العام الماضيين، رغم الضغوط والتهديدات والمشاكل الداخلية المتراكمة، كما أوضح لهم نهج الحكومة وبرامجها التنفيذية لتحقيق أهداف رئيسية في مجال الإصلاح الهيكلي، وتحسين المؤشرات الاقتصادية، وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة والإسلامية، ومعالجة القضايا الاجتماعية الجوهرية من خلال بناء ثقافة التسامح، والارتقاء بالنظام التعليمي للجيل الشاب.

وفي مجال السياسة الخارجية، صرّح الرئيس بزشكيان قائلاً: "في تفاعلنا مع الدول الإسلامية ودول الجوار، تم حلّ العديد من القضايا، وأُقيمت قنوات اتصال واسعة وفعّالة؛ ويتجلى هذا التعاون في الدعم غير المسبوق الذي قدمته هذه الدول للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال حرب الأيام الاثني عشر يوما، وإدانة أعمال الكيان الصهيوني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول الجوار لخفض التوترات.لا تزال هذه العملية قيد التطور.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة، صرّح الرئيس بزشكيان قائلاً: "تُجرى هذه المفاوضات بتنسيق وتفويض كاملين من قائد الثورة، وهدفنا هو حلّ القضايا حلّاً جذرياً، لا مجرد الكلام. نسعى بجدّية لتحقيق نتائج، ونأمل أن تُفضي هذه العملية إلى نتائج ملموسة".

وأعرب عن تقديره لدعم قائد الثورة، قائلاً: "لقد قدّم لنا أقصى درجات الدعم والمساندة في جميع مجالات وبرامج وقرارات الحكومة. وفي الحالات التي نشأت فيها خلافات مع جهات أخرى أو أجزاء من الحكومة، وبفضل حكمته ونهج الحكومة التفاعلي، تمّ اتباع نهج التعاون والتفاهم بدلاً من المواجهة، وقد تحققت إنجازات إيجابية".