الرئيس الايراني: تحقيق شعار العام الجديد ودعم فلسطين من أولويات الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان، على هامش أول اجتماع للوزراء في العام الجديد، اليوم الأربعاء، في مناقشة إجراءات الحكومة لتحقيق شعار العام الجديد: "أجرينا اليوم في اجتماع الحكومة مناقشات مفصلة ومطولة حول أساليب الاستثمار في الإنتاج والتحديات القائمة من أجل وضع التدابير العملية اللازمة في هذا الصدد ".

وأضاف بزشكيان: "كما عقد سيد عارف النائب الأول للرئيس والفريق الاقتصادي للحكومة اجتماعا منفصلا لتلخيص خططهم، ومن خلال مراجعة هذه الخطط سنعمل على إيجاد سبل تنفيذ توصيات سماحة قائد الثورة لشعار العام الايراني الجديد".

وتابع الرئيس مؤكدا أن الحكومة الرابعة عشرة زادت من تفاعلها مع القطاع الخاص في هذا الصدد بشكل كبير مقارنة بالماضي، قائلا: "لقد تابعت شخصيا حل مشاكلهم في لقاءات عديدة مع رجال الأعمال وأعضاء غرفة التجارة". وسنحاول هذا العام أيضًا زيادة هذه اللقاءات والتفاعلات وإزالة العوائق أمام نشاط القطاع الخاص.

دعوة الشعب للمشاركة في مسيرة يوم القدس وإدانة جرائم الكيان الصهيوني

ورد الرئيس بزشكيان على سؤال حول المشاركة الشعبية في مسيرة يوم القدس قائلاً: "يوم القدس يوم تاريخي في بلادنا، وأدعو أبناء شعبنا العزيز إلى المشاركة الحماسية في المسيرة في هذا اليوم وإدانة جرائم إسرائيل وداعميها".

وأكد إن سلوك إسرائيل اللاإنساني في المنطقة غير مقبول على الإطلاق من قبل أي ضمير. إن قصف الأبرياء، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، وتدمير المدارس والجامعات والمستشفيات بوسائل متطورة هو سلوك همجي يجب على كل إنسان أن يحتج عليه.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الشعوب في الدول الأوروبية أيضا تحتج على جرائم الكيان الصهيوني، وقال: "يجب علينا جميعا أن ندين هذه الجرائم من خلال المشاركة الحماسية في مسيرة يوم القدس، ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم".

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