بزشكيان: نتائج الزيارة إلى كازاخستان خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الرئيس بزشكيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف يوم الخميس، عن امتنانه للدعوة الرسمية والترحيب الحار وكرم الضيافة من الحكومة والشعب الكازاخستانيين، مشيرًا إلى القواسم الثقافية والتاريخية والدينية المشتركة العميقة بين البلدين، قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية كازاخستان دولتان مسلمتان تقعان في فضاء حضاري مشترك، وشخصيات مثل الفارابي، حكيم الشرق، بتراثها وفكرها الخالد، تُعتبر حلقة وصل قوية تربط ثقافة وحضارة البلدين ومصدر إلهام للتعاون القائم بينهما اليوم".

وأكد الرئيس الإيراني على الأهمية الخاصة التي توليها إيران لمنطقة آسيا الوسطى في إطار سياستها تجاه الجوار، واصفاً كازاخستان بأنها "شريك إيران المهم في المنطقة وجار فاعل في حوض بحر قزوين".

وأضاف: "خلال محادثات بناءة ومفصلة مع رئيس كازاخستان، جرى بحث وتبادل وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وهناك إرادة مشتركة وقوية لتعزيز مستوى العلاقات في جميع المجالات".

وفي معرض حديثه عن محاور المحادثات، أعلن الجانبان أنه تم بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والنقل والعبور والعلوم والثقافة والعدالة والتقنيات الحديثة، وتم توقيع عدد من وثائق التعاون القيّمة في هذه المجالات، مما يرسم آفاقاً واعدة لمستقبل العلاقات بين طهران وأستانا.

وأضاف: "شدد الجانبان على تفعيل القدرات القائمة، وإزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي، وتعزيز دور اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي. كما جرت مناقشات مثمرة وبنّاءة حول استكمال ممرات الشرق-الغرب والشمال-الجنوب، وتعزيز مكانة البلدين في شبكة النقل الإقليمية.

وفي معرض حديثه عن وجهات النظر المشتركة بين إيران وكازاخستان بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، صرّح الرئيس بزشكيان قائلاً: "يتفق البلدان على إدانة استخدام القوة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتعزيز دور الأمم المتحدة، وضرورة حل النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، والحق غير القابل للتصرف للدول في استخدام الطاقة النووية استخداماً سلمياً".

وأكد الرئيس الايراني، مشدداً على دور القطاع الخاص، أنه نظراً لاهتمام الناشطين الاقتصاديين من كلا البلدين، فقد تم التأكيد خلال هذه المحادثات على ضرورة إزالة العقبات وتيسير أنشطتهم لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف: "في مجال الثقافة والعلاقات الشعبية، ونظراً لعمق الروابط التاريخية والثقافية بين إيران وكازاخستان، اتفق الجانبان على تفعيل وتعزيز البرامج الثقافية والأكاديمية والسياحية بشكل أكبر من السابق".

وأعرب عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية من هذه الزيارة، قائلاً: "أعتقد أن نتائج هذا الاجتماع ستكون خطوة هامة وحاسمة نحو تعزيز التعاون الثنائي، وأن الإرادة السياسية المتوفرة في طهران وأستانا قادرة على رفع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين إلى مستوى مرموق".

وأكد قائلا: "نأمل أن تُنفذ نتائج هذه الاجتماعات والقرارات سريعاً. هذا وعد من جانبنا، وسنعمل على الوفاء بما وعدنا به".