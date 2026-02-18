وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة الذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تُعقد قمة تأثير الذكاء الاصطناعي، التي تنظمها وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، في دلهي خلال الفترة من 16 فبراير إلى 20 فبراير.

وتهدف القمة، التي يحضرها رؤساء ورؤساء وزراء 20 دولة ووزراء اتصالات 40 دولة، بالإضافة إلى صناع السياسات وممثلي شركات التكنولوجيا والمبتكرين والخبراء، إلى استعراض ومناقشة الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في مجالات الحوكمة والابتكار والتنمية المستدامة.

وصرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدى وصوله إلى نيودلهي قائلاً: "تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية إمكانيات هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك كفاءات مواردها البشرية في هذا المجال؛ وقد احتلت إيران باستمرار مرتبة متقدمة بين دول العالم من حيث الموارد البشرية في السنوات الأخيرة".

وتابع هاشمي قائلاً: "نعتقد أن الشراكة العالمية والتفاعل مع الدول الصديقة والمتوافقة يمكن أن يعزز مسار النمو والتسارع المتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

/انتهى/