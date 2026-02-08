قلق إسرائيلي بشأن استخدام الجيش المصري لتكنولوجيا الجديدة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة معاريف العبرية، أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية تراقب بقلق بالغ توجه مصر نحو إنشاء مجمع عسكري متطور قائم على الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للتقرير، فقد زاد هذا التطور من مخاوف الكيان الإسرائيلي بشأن أي صراع محتمل.

وأضافت معاريف أن مصر لا تسعى إلى تطوير أسلحة تقليدية كالدبابات والطائرات المقاتلة، بل تحاول إنشاء نظام قيادة وسيطرة واستخبارات (C4ISR) مستقل يعتمد على البرمجيات والبيانات واتخاذ القرارات السريعة، مع تقليل الاعتماد على التقنيات الغربية.

ويشير التقرير إلى أن القوات المسلحة المصرية تسعى إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الاستخبارات والطائرات المسيّرة والتحكم، لكي تتمكن من العمل حتى في ظل الهجمات الإلكترونية.

كما أشارت معاريف إلى دور الصين في نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، بأن قدرات الجيش المصري قيد التعزيز.

وأضاف معرباً عن قلقه إزاء تزايد القوة العسكرية للقاهرة: "يجب مراقبة الجيش المصري عن كثب، ويجب منع تعزيزه المفرط".

