مهرجان "معروف" بنسخته الثانية.. تألق على المستوى الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي هذا الإعلان ضمن إجمالي 2270 عملاً تم تقديمها في جميع الأقسام الوطنية والدولية، حيث شملت 855 عملاً في قسم الأفلام الوطنية، و630 عملاً في قسم البودكاست (للمحترفين والطلاب)، و187 عملاً في القسم الخاص.

ما هو مهرجان "معروف"؟

مهرجان "معروف" الدولي للسينما هو حدث ثقافي ينظمه مقر "الأمر بالمعروف" في طهران، إيران، ويهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي، وتعزيز الحوار بين الفنانين والمجتمع، ونشر ثقافة المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية المستمدة من القيم الإسلامية، خاصة مبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (التوجيه نحو الخير والبعد عن الشر). يركز المهرجان على استخدام الوسائط الديناميكية والقابلة للمشاركة مثل الأفلام القصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة لنقل رسالته بطريقة مبتكرة، مع التركيز على جذب الجمهور الشاب الذي قد لا يستجيب للوعظ المباشر.

بعد نجاح النسخة الأولى التي قدمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة، تسعى النسخة الثانية إلى توسيع رسالتها على المستوى الدولي، مع التركيز على مواضيع مثل العدالة الاجتماعية، الحفاظ على الموارد، بناء الحضارة الإسلامية الحديثة، تعزيز العفة والأخلاق، مسؤولية المسلمين تجاه غزة، وعواقب اللامبالاة الاجتماعية.

الأقسام والفئات

يشمل المهرجان عدة أقسام رئيسية:

المنافسة الدولية للأفلام: تشمل فئات مثل الأفلام القصيرة (أكثر من دقيقة وأقل من 45 دقيقة)، الوثائقيات القصيرة (حتى 45 دقيقة)، الروائيات القصيرة (حتى 30 دقيقة)، والرسوم المتحركة القصيرة (حتى 30 دقيقة)، بالإضافة إلى أفلام تركز على غزة والمسؤولية الأخلاقية (حتى 110 دقيقة).

العروض الخاصة: تعرض أعمالاً مختارة من صانعي أفلام أو دول معينة، أو مجموعات من الأفلام والصور والمشاريع المتعددة الوسائط التي تتوافق مع رسالة المهرجان.

الندوات والورش: تشمل مناقشات، محاضرات، وجلسات تدريبية مع صانعي أفلام وباحثين.

التكريمات: تكريم الفنانين المخضرمين والراحلين الذين ساهموا في القيم الثقافية والأخلاقية.

الأعمال المقبولة يجب أن تكون منتجة من عام 2021 فصاعداً، وتكون ذات صلة بمواضيع المهرجان، ويمكن أن تكون بأي لغة مع ترجمة إنجليزية.

الجوائز والمشاركة:

يقدم المهرجان جوائز مثل كأس المهرجان وشهادات لأفضل ثلاثة أفلام في الأقسام الرئيسية، جائزة خاصة من لجنة التحكيم، جائزة خاصة عن غزة، والجائزة الكبرى "جائزة معروف" لمخرج متميز واحد. لا توجد رسوم للتقديم، ويُسمح بمشاركة أعمال الطلاب والأفلام الأولى، وحتى تلك التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

التواريخ الرئيسية للنسخة الثانية

افتتاح التقديمات: 15 نوفمبر 2025

إغلاق التقديمات: 1 فبراير 2026

إعلان الاختيارات: 7 فبراير 2026

تاريخ المهرجان: 17-19 فبراير 2026

مع هذا العدد الكبير من المشاركات الدولية، يُتوقع أن يكون مهرجان "معروف" منصة هامة للحوار الثقافي والأخلاقي، مما يعزز دور الفن في بناء مجتمعات أفضل.

/انتهى/