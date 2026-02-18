  1. إيران
قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني يزور مواقع عملياتية والدفاعية في شمال البلاد

زار قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي، العميد علي رضا الهامي المواقع العملياتية والمواقع الدفاعية لمجموعة الشهيد ظرافتي في بابلسر، وتفقد مختلف أقسام هذه الوحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار العميد علي رضا إلهامي، قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي وقوات الدفاع الجوي للجيش، المواقع العملياتية والدفاعية لمجموعة الشهيد ظرافتي في بابلسر، وقام بتقييم دقيق لجاهزية هذه الوحدة القتالية وقدراتها الدفاعية في الميدان.

وعلى هامش هذه الزيارة، افتتح عددًا من مشاريع التدريب وتنمية المهارات، بما في ذلك مركز الشهيد العقيد جابر كامراني لتنمية المهارات، المخصص لأفراد الخدمة.

وصف قائد مقر الدفاع الجوي المشترك في هذا المركز اكتساب الجنود للتدريب الفني والمهني بأنه إجراء فعال لتنفيذ توجيهات قائد الثورة الاسلامية بشأن خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز روح الثقة بالنفس لدى جيل الشباب، مضيفًا: "الجنود، باعتبارهم ثروة وطنية، هم الأجدر بالاستفادة من هذا التدريب لضمان مستقبل مهني مشرق ينتظرهم".

وشملت الزيارة أيضًا لقاءً مباشرًا مع الأفراد العاملين والمتدربين، ومراجعة أوضاع الوحدة وشؤونها الخدمية.

