زيلينسكي: الولايات المتحدة رفضت طلب أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة تاس، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "لقد تحدثنا مع الولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية حول ضرورة إنشاء خط إنتاج صواريخ في أوروبا، وخاصة صواريخ باتريوت. وقُطعت وعود بمنح ترخيص لهذا الغرض، لكن الولايات المتحدة لم توافق في نهاية المطاف على هذا الأمر".

وأضاف: "اقترحت أوكرانيا أن يتم هذا الإنتاج داخل البلاد بالتعاون مع رومانيا وبولندا وشركاء آخرين في حلف الناتو".

وتأتي تصريحات زيلينسكي في وقت يواجه فيه الدفاع الجوي الأوكراني نقصاً حاداً في صواريخ باتريوت.

