العميد إلهامي: تعزيز القدرات المحلية وتحسين المعرفة التقنية أمران أساسيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد علي رضا إلهامي، قائد قيادة الدفاع الجوي المشتركة لمقر خاتم الأنبياء (عليهم السلام) وقوات الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش زيارة لمجموعة الشهيد ستاري للدفاع الجوي، خلال لقائه بمجموعة من أفرادها المخلصين والمتفانين، مشيراً إلى تاريخ المجموعة العريق، قائلاً: "لطالما كانت هذه المجموعة منبعاً لأفراد ملتزمين ومجتهدين على مرّ سنوات نشاطها، بذلوا قصارى جهدهم لإنجاز المهام الموكلة إليهم. وقد لعب أفراد هذه الوحدة دوراً هاماً ومؤثراً في مختلف المهام والتدريبات".

وأكد العميد إلهامي على أهمية الخدمة العسكرية، قائلاً: "يمكن لمجموعة الشهيد ستاري للدفاع الجوي أن تكون منصةً ومحركاً مناسبين للجنود الساعين إلى التقدم وتحقيق النجاحات المستقبلية. فالخدمة العسكرية فرصة قيّمة للشباب لاكتساب مهارات حياتية مهمة، والتعرف على الانضباط".

وفي إشارة إلى الوضع الراهن للنظام الإسلامي، قال قائد مقر الدفاع الجوي المشترك: "إن بلادنا اليوم تسير على الطريق القويم. ولو لم يكن هذا الطريق صحيحاً، لما اتخذ الخصوم والأعداء مثل هذه الإجراءات والنفقات لإيقاف مسيرة التقدم هذه؛ ولكن استمرار هذا الطريق يتطلب وعياً وبصيرةً ودعماً من قائد الثورة الإسلامية (حفظه الله)، حتى يصل هذا العلم، بإذن الله، إلى صاحبه الأصلي، الامام المهدي (عليه السلام)".

وفي الختام، أشار إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، مضيفًا: "ما يهمنا هو تعزيز القدرات المحلية، وتحسين المعرفة التقنية، والتنسيق بين مختلف الفصائل. يجب أن نواصل مسيرة التقدم بأمل في المستقبل وثقة في قدراتنا المحلية، وألا ندع الدعاية النفسية للعدو تُضعف معنوياتنا".

