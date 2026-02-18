عراقجي يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية في اجتماع الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، قدّم وزير الخارجية عباس عراقجي تقريرًا شاملاً عن سير المفاوضات الأخيرة التي عُقدت في سويسرا بوساطة سلطنة عُمان، وشرح مختلف جوانب المحادثات، والأطر التي نوقشت، والآفاق المستقبلية.

ثم قدّم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي تقريرًا مفصلاً عن آخر مستجدات إمدادات الأدوية والمعدات الطبية، وناقش، التحديات التي تواجه سلسلة التوريد، وقضايا تخصيص موارد النقد الأجنبي، والديون المتراكمة، وبعض أوجه القصور الهيكلية، واقترح حلولًا لإدارة مستدامة لسوق الأدوية، وإزالة العقبات القائمة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، قدّم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ومحافظ طهران تقريرين منفصلين عن سير مراسم إحياء اربعينية شهداء وضحايا أحداث يناير في مدينتي مشهد وطهران.