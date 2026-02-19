  1. الدولية
كوريا الشمالية تكشف عن منظومة صاروخية نووية جديدة

كوريا الشمالية تكشف عن منظومة صاروخية نووية جديدة

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على الكشف الرسمي عن نظام صواريخ متعددة الإطلاق قادر على حمل رؤوس نووية. واصفًا إياه بـ"الفريد في العالم" و"مناسب لمهمة استراتيجية"، في إشارة ضمنية إلى الاستخدام النووي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي مراسم أقيمت يوم أمس الأربعاء، ألقى كيم كلمة أشاد فيها بنظام الصواريخ متعدد الإطلاق بعيار 600 ملم، واصفًا إياه بأنه "فريد من نوعه في العالم"، وقال إنه "مناسب لهجوم خاص، أي لتنفيذ مهمة استراتيجية"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية (KCNA)، مستخدمًا بذلك التعبير المعتاد للإشارة إلى الاستخدام النووي.

وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه بيونغ يانغ من اختبارات الصواريخ، وسط حالة حرب تقنية مستمرة مع سيول، حيث تعد الترسانة الصاروخية والمدفعية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الردع الكوري الشمالي.

