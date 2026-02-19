كوريا الشمالية تكشف عن منظومة صاروخية نووية جديدة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي مراسم أقيمت يوم أمس الأربعاء، ألقى كيم كلمة أشاد فيها بنظام الصواريخ متعدد الإطلاق بعيار 600 ملم، واصفًا إياه بأنه "فريد من نوعه في العالم"، وقال إنه "مناسب لهجوم خاص، أي لتنفيذ مهمة استراتيجية"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية (KCNA)، مستخدمًا بذلك التعبير المعتاد للإشارة إلى الاستخدام النووي.

وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه بيونغ يانغ من اختبارات الصواريخ، وسط حالة حرب تقنية مستمرة مع سيول، حيث تعد الترسانة الصاروخية والمدفعية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الردع الكوري الشمالي.

