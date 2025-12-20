زعيم كوريا الشمالية: "إسرائيل" مشروع إرهابي

وأفادت وكالة مهر للأنباء في بيان له، وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الكيان الصهيوني بأنه "مشروع إرهابي" تدعمه الولايات المتحدة، مؤكدًا موقف بلاده الثابت الرافض للاعتراف بهذا الكيان.

واعتبر إسرائيل أداةً تستخدمها واشنطن لتعزيز مصالحها في غرب آسيا، وأعلن عدم شرعيتها.

منذ قيام الكيان الصهيوني عام ١٩٤٨، دأبت كوريا الشمالية على دعم القضية الفلسطينية، وأدانت العمليات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وقد قيّمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية تصريح كيم ضد تل أبيب بأنه يعكس نهج بيونغ يانغ المناهض للإمبريالية في سياستها الخارجية، وكتبت: "هذه المواقف جزء من سياسة كوريا الشمالية لتعزيز مكانتها في العالم ومعارضة النفوذ الأمريكي في منطقة غرب آسيا".

