  1. إيران
  2. السياسة
٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:٢٢ ص

نائب وزير الخارجية الايراني يجري مشاورات مع السفيرين الروسي والصيني بشأن محادثات جنيف

أجرى نائب وزير الخارجية الايراني، كاظم غريب آبادي مشاورات مع سفيرى روسيا والصين لدى طهران بشأن مجريات المفاوضات النووية في جنيف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب أبادي: خلال اجتماع مشترك مع سفيري روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، ناقشنا آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات النووية في جنيف وبعض القضايا الثنائية.

وأضاف نائب وزير الخارجية: ستواصل الدول الثلاث مشاوراتها وتنسيقها الوثيق بشأن القضايا الهامة في إطار العلاقات الاستراتيجية.

هذا و اجري الوفد الايراني برئاسة وزير الخارجية السيد عباس عراقجي الثلاثاء الماضي جولة ثانية من المفاوضات النووية مع الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف.

/انتهى/

رمز الخبر 1968578
جواد ماستری فراهانی

