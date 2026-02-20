نائب وزير الخارجية الايراني يجري مشاورات مع السفيرين الروسي والصيني بشأن محادثات جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب أبادي: خلال اجتماع مشترك مع سفيري روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، ناقشنا آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات النووية في جنيف وبعض القضايا الثنائية.

وأضاف نائب وزير الخارجية: ستواصل الدول الثلاث مشاوراتها وتنسيقها الوثيق بشأن القضايا الهامة في إطار العلاقات الاستراتيجية.

هذا و اجري الوفد الايراني برئاسة وزير الخارجية السيد عباس عراقجي الثلاثاء الماضي جولة ثانية من المفاوضات النووية مع الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف.

