عراقجي: الجانب الأمريكي لم يطرح التخصيب الصفري..نعمل على اعداد مسودة اتفاق محتمل خلال ايام

وأفادت لوكالة مهر للأنباء، انه صرّح سيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، في مقابلة مع قناة MSNBC: يجب أن أؤكد على نقطة واحدة؛ لا يوجد حل عسكري لبرنامج إيران النووي. لقد جُرّبت هذه القضية من قبل. تعرّضت منشآتنا لهجمات واسعة النطاق، واغتيل علماؤنا، لكنهم لم يتمكنوا من تدمير برنامجنا النووي. لماذا؟ لأن هذا البرنامج طُوّر من قِبلنا ومن قِبل علمائنا.

وأوضح: هذه التكنولوجيا ملكٌ لنا، ولا يمكن تدميرها بالقصف أو العمل العسكري. الحل الوحيد هو الدبلوماسية. ولهذا السبب عادت الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق. نحن مستعدون للسلام، ومستعدون للدبلوماسية، كما أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا.

قال عراقجي: "إذا كان هناك من يسعى لحل مشكلة البرنامج النووي الإيراني ويريد ضمان استمراره سلمياً، فإن السبيل الوحيد هو التفاوض والحل الدبلوماسي".

وصرح وزير الخارجية: "هذه التكهنات غير صحيحة. نحن نعمل معاً الآن. لم نقترح أي تعليق، ولم يطالب الجانب الأمريكي بـ"وقف التخصيب تماماً". ما نناقشه الآن هو كيفية ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك التخصيب، سلمياً وسيظل كذلك إلى الأبد، وأن تتخذ إيران إجراءات لبناء الثقة، وأن تُرفع العقوبات".

وتابع عراقجي: أولاً وقبل كل شيء، نحن لا نعتبر الشعب الأمريكي عدواً لنا، بل نعتبر سياسات الحكومة الأمريكية تجاه إيران عدائية. عندما تتوقف هذه الأعمال العدائية، حينها ربما يمكننا التفكير في نوع مختلف من العلاقات. لن نرد إلا بلغة الاحترام.

رداً على سؤال حول ان الرئيس ترامب يتابع هذا البرنامج باستمرار، ما هي رسالتكم إلى الرئيس وأعضاء الكونغرس؟ قال وزير خارجية بلادنا: الرسالة هي أن الحكومات الأمريكية السابقة فعلت كل شيء تقريباً ضدنا: الحرب، والعقوبات، وتفعيل آلية الزناد، وكل شيء آخر. لكن لم ينجح أي منها. إذا تحدثتم إلى الشعب الإيراني بلغة الاحترام، فسنرد بالمثل. أما إذا تحدثوا إلينا بلغة القوة، فسنرد بالمثل أيضاً. أعتقد أن الإيرانيين أثبتوا أنهم شعب ذو كرامة. لن نرد إلا بلغة الاحترام. هذه هي الطريقة التي يجب أن يُخاطبنا بها، وسيرون النتائج.

وأشار المذيع الى تصريحات ترامب امس الخميس بشأن التوصل و عدم التوصل الى الاتفاق وسأل هل يمكنك إخبارنا إلى أي مدى ان الولايات المتحدة وإيران حالياً قريبتان للتوصل إلى اتفاق يمنع الحرب؟ أجاب عراقجي: "شكراً جزيلاً على دعوتي. لقد أجرينا محادثات مثمرة للغاية في جنيف قبل أيام، وتمكنا من مناقشة قضايا تتعلق بالبرنامج النووي والعقوبات الأمريكية، وتوصلنا إلى تفاهم بشأن مجموعة من المبادئ التوجيهية للمفاوضات والشكل المحتمل للاتفاق. ثم طُلب منا إعداد مسودة اتفاق محتمل، حتى نتمكن من مناقشتها في الاجتماع القادم، والبدء في التفاوض على نصها، ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة. هذا هو المسار الذي ينتظرنا، وأعتقد أن هذه هي العملية الطبيعية لأي مفاوضات دولية، وقد اتفقنا على اتباع هذا المسار".

