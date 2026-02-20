  1. إيران
  2. السياسة
٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١:٤٥ م

وزيرا خارجية إيران وروسيا يناقشان الملف النووي

وزيرا خارجية إيران وروسيا يناقشان الملف النووي

ناقش وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الملف النووي خلال اتصال هاتفي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا.

و تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي وجهات النظر حول الملف النووي.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف، خلال اتصال هاتفي مع عباس عراقجي، أكد دعمه لعملية التفاوض لإيجاد حلول عادلة واحترام حقوق إيران المشروعة.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع قناة سعودية يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ارتكبتا عملاً خطيرًا بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، وأن طهران لطالما أعلنت التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

/انتهى/

رمز الخبر 1968586
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات