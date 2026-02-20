وزيرا خارجية إيران وروسيا يناقشان الملف النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا.

و تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي وجهات النظر حول الملف النووي.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف، خلال اتصال هاتفي مع عباس عراقجي، أكد دعمه لعملية التفاوض لإيجاد حلول عادلة واحترام حقوق إيران المشروعة.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع قناة سعودية يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ارتكبتا عملاً خطيرًا بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، وأن طهران لطالما أعلنت التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

