حزب الله: لم يعد من المجدي إدانة الهجمات الإسرائيلية على لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء، عن المنار، أكد رامي أبو حمدان، النائب اللبناني المنتمي لحزب الله، أن جريمة جديدة ارتُكبت الليلة الماضية على يد الصهاينة ضد المدنيين أثناء الإفطار في منطقة سكنية.

وأضاف: "خطابنا اليوم ليس مع العدو الصهيوني الذي لا يفهم إلا لغة القوة، بل مع السلطات اللبنانية التي تدّعي مسؤوليتها عن حماية أمن وأرواح المواطنين وسيادة البلاد".

وشدد أبو حمدان على أن إدانة هذه الاعتداءات لم تعد مجدية. فدماء الشعب اللبناني ليست سلعة رخيصة، وعلى سلطات هذا البلد إجراء تغييرات جذرية في طريقة دفاعها عن لبنان. ما حدث الليلة الماضية في البقاع، وكل ليلة في جنوب لبنان، لا يجب أن يصبح أمراً عادياً.

وقال: "لن نقبل أبداً أن تتخذ الحكومة اللبنانية موقفاً من منظور محلل سياسي فحسب، ولكن على الأقل عليها تعليق اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار حتى تتوقف هذه الاعتداءات".

أكد أبو حمدان: يجب أن تكون تحركات الحكومة في لبنان سريعة وفعّالة. على الحكومة أن تضطلع بواجباتها، وأن تنأى بنفسها عن سياسة الاستسلام التي لا تزيد العدو إلا عناداً. سيظل الشعب اللبناني ثابتاً على درب المقاومة، رغم الألم والجراح التي ألمّت به.

