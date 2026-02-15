الشيخ قاسم: حزب الله أفشل أهداف العدوان وثبات إيران أهم عناصر استمرار النهج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الشيخ قاسم إلى أنّ رسالة ولايتي وصلته بعد نحو 3 أسابيع من إرسالها، ما تسبّب في تأخّر الردّ، لافتاً إلى أنّ حزب الله لن ينسى دعم ولايتي في المراحل الأولى لتأسيس الحزب، وخلال تولّيه وزارة الخارجية الإيرانية.

كما أكّد أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدّت دوراً أساسياً في دعم المقاومة والشعب الفلسطيني"، مشيداً بصمود إيران على مدى العقود الماضية في مواجهة الحروب والعقوبات.

ورأى الأمين العامّ لحزب الله أيضاً أنّ "ثبات القيادة الإيرانية كان من العوامل الرئيسية في استمرار هذا النهج".

وفي ما يتعلّق بالعدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان (أيلول- تشرين الثاني 2024)، أوضح الشيخ قاسم أنها شهدت مواجهات قاسية بعد استشهاد عدد من القادة، إلّا أنّ المقاومة واصلت مسارها وأفشلت ما وصفه بمحاولة القضاء على حزب الله.

وختم بدعوة إلى استمرار الدعم والدعاء، متمنّياً النصر لإيران في مواجهة أعدائها.

وكان الشيخ قاسم أكّد، في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، أنّ حزب الله لن يسكت عن أيّ تهديد يطال قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي الخامنئي، مشدّداً على أنّ الحزب معنيّ بالمواجهة وسيتخذ قراره في الوقت المناسب.

