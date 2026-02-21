  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٣:٤٣ م

قائد عسكري: ضبط 165 قطعة سلاح حربي في محتلف المناطق الحدودية

- اعلن قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد علي اكبر جاويدان" عن تنفيذ خطة من اجل التصدي لعمليات تهريب السلاح وضبط 165 قطعة سلاح حربي في غضون الاسبوع الماضي بمختلف المناطق الحدودية للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد جاويدان اجرى اليوم السبت، زيارة تفقدية للثكنات العسكرية على الخطوط الحدودية في غرب البلاد، حيث لفت في تصريحات له خلال هذه الجولة، الى نجاح قوات حرس الحدود، خلال الايام القليلة الماضية، في احباط عمليات تهريب السلاح والاعتدة العسكرية؛ مما اسفر عن ضبط 165 قطعة من الاسلحة الحربية.

واكد هذا القائد العسكري الايراني، بأن الامن مستتب اليوم في حدود الجمهورية الاسلامية، وقوات حرس الحدود تقف على اهبة الجاهزية والاقتدار للذود عن ثغور البلاد.

واضاف العميد جاويدان : ان حرس الحدود على استعداد لمواجهة أي نوع من التهديد، ولن يسمحوا لأحد بأن يضمر السوء إلى هذا الوطن وان يمس سيادته.

جواد ماستری فراهانی

