رئيس برلمان تركيا: الحرب على إيران كارثة على المنطقة بأسرها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، إلى الصحفيين حول احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا على إيران.

وقال رئيس البرلمان التركي: "قد يتسبب هذا العمل في زعزعة استقرار واسعة النطاق وأزمات طويلة الأمد في المنطقة؛ وستستخدم تركيا كل إمكانياتها لمنع حدوث ذلك".

وأشار إلى موقف تركيا في هذا الشأن، قائلاً: "نحن ننقل هذا الموقف باستمرار إلى مختلف الأطراف. أي هجوم أمريكي على إيران سيكون كارثة على المنطقة. قد يتسبب مثل هذا العمل في زعزعة استقرار جديدة، وحتى لو بدأ كهجوم قصير المدى، فقد يطول أمده ولا يمكن لأحد التنبؤ بمدته. سيؤدي هذا إلى إخفاقات وأزمات واسعة النطاق."

وفي إشارة إلى تجارب الولايات المتحدة السابقة في المنطقة، أضاف كورتولموش: "يجب على الأمريكيين أن يدركوا أن أياً من الدول التي احتلوها لفترة طويلة لم تُحقق مصالحهم الوطنية؛ لا أفغانستان، ولا العراق، ولا أي دولة أخرى. لم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها وتكبدت تكاليف باهظة."

أكد رئيس البرلمان التركي، معتبراً أنه يستبعد أن تسلك الولايات المتحدة هذا المسار، قائلاً: "أعتقد أن الولايات المتحدة لن تسلك هذا المسار، والعقلانية السياسية تقتضي تجنبه. مع ذلك، لا تقتصر السيطرة الأمريكية على حكومة هذا البلد فحسب، ونحن نعلم مدى نفوذ اللوبي الصهيوني، ولا سيما نفوذ نتنياهو، في التأثير على السياسة الأمريكية تجاه إيران".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن: "بإمكان هذا اللوبي تحديد ما إذا كانت أمريكا ستشن هجوماً، وإن فعلت، فما حجمه. آمل ألا تُقدم على مثل هذا العمل، لأنه سيكون كارثة عظيمة على المنطقة".

