  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٢:٣٥ م

أردوغان: الهجوم على إيران لن يكون مفيدا لأي طرف

صرح الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان ان الهجوم على إيران لن يكون مفيدا لأي طرف، مضيفا: أبلغنا الجانب الأمريكي أننا نعارض التدخل العسكري في إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة الجزيرة، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً: "إن مهاجمة إيران ليست في مصلحة أي من الطرفين، وقد أبلغنا الجانب الأمريكي بمعارضتنا للتدخل العسكري ضد إيران".

وأضاف: "نريد حل الخلافات بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار، ونحن على تواصل وتشاور مع كلا البلدين على أعلى المستويات".

وفيما يتعلق بغزة، قال الرئيس التركي أيضًا: "نأمل أن يُفضي مجلس السلام إلى الاستقرار ووقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وفيما يخص سوريا، أكد أيضًا: "نحن نتابع عن كثب خطوات دمج قوات سوريا الديمقراطية في الحكومة السورية، ونقدم المقترحات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق".

وتابع أردوغان: "نأمل أن يدرك الجميع أنه لا يمكننا الحديث عن معادلة أمنية أوروبية قوية دون وجود تركيا. وستقدم تركيا إسهامات إيجابية عديدة للاتحاد الأوروبي".

