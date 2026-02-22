  1. الدولية
٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٢:٠٢ م

استشهاد 22 طالباً في أعمال الإرهاب الأخيرة

استشهاد 22 طالباً في أعمال الإرهاب الأخيرة

أعلن رئيس مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم: أن 22 طالباً مدرسياً كانوا من بين شهداء أعمال الشغب الأخيرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن حسين صادقي، رئيس مركز المعلومات والعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم: من بين شهداء أعمال الشغب والإرهاب الأخيرة، استشهد 5 معلمين و22 طالباً مدرسياً.

