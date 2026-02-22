منظمة التعاون الإسلامي ترفض تصريحات السفير الأمريكي وتعتبرها تشجعيا للتوسع الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء في بيان منظمة التعاون الإسلامي: ان تصريحات السفير الأمريكي في "إسرائيل"، "مايك هاكابي" بشأن المنطقة "خطيرة وغير مسؤولة"

وتابع البیان: تستند تصريحات السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" بشأن المنطقة إلى رواية وادعاءات تاريخية «مزيفة ومرفوضة» تنتهك سيادة الدول، كما أن تصريحاته تغذي التطرف وتشجع "إسرائيل" على مواصلة الاستيطان والتهجير.

وكان السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" مايك هاكابي صرح في وقت سابق معتبراً أن لـ "إسرائيل" حقا توراتيا في السيطرة على المنطقة من نهر الفرات إلى نهر النيل.

/انتهى/